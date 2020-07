Campionatului European U19 va avea loc intre 30 iunie si 13 iulie 2021, in Romania

Euro U19 din 2021 ce va avea loc in Romania va reuni 8 echipe, urmand sa se dispute un total de 15 partide.Reprezentativa tricolora U19 pregatita de Daniel Oprescu este calificata direct, din postura de gazda. Nationala de juniori avea programate in acest an mai multe actiuni de pregatire care au fost insa anulate din cauza efectelor pandemiei COVID-19.Competitia se va desfasura pe patru stadioane din Bucuresti, Ploiesti si Voluntari care au fost nominalizate de FRF in dosarul castigator de candidatura. UEFA va confirma arenele in urma vizitei de lucru pe care o vor face reprezentantii forului continental pana la finele acestui an.Stadionul "Ilie Oana" - Ploiesti (15.073 locuri);Stadionul "Giulesti" - Bucuresti (14.047 locuri);Stadionul "Arcul de Triumf" - Bucuresti (8.155 locuri);Stadionul " Anghel Iordanescu " - Voluntari (4.518 locuri).Astfel, vara viitoare, Romania va fi gazda a doua competitii continentale. Patru partide de la Euro-2020 mutat anul viitor se vor juca pe Arena Nationala, pe 13, 17 si 21 iunie (faza grupelor), respectiv 28 iunie 2021 (optime de finala).Lista celorlalte federatii care si-au manifestat intentia de a gazdui turnee finale de juniori si junioare in perioada 2021-2022 este urmatoarea: Belgia, Danemarca, Germania, Ungaria, Norvegia, Portuglia, Rusia, Albania, Spania si Andorra (candidatura comuna).La Euro U19 au jucat de-a lungul anilor fotbalisti precum Paul Scholes, Gary Neville, Thierry Henry , David Trezeguet, Gianluigi Buffon , Francesco Totti, Andrea Pirlo, Kylian Mbappe, Sergio Ramos sau Gerard Pique.Competitia UEFA este continuatoarea Turneului de Juniori FIFA care a debutat in 1948 si a fost preluat de forul continental european din 1955. Din 1980, a fost dedicat categoriei de varsta U18, iar din 2002, dedicat categoriei U19. In istoria formatului actual, Romania a gazduit acest turneu si in 2011.