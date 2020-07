Capitan la nationala, campion cu Dinamo, s-a duelat cu Torres si Iniesta si acum este sofer de camion in Spania

Ziare.com va prezinta destinul unui fost fotbalist, ajuns la 36 de ani, lider in generatia sa, care a fost la un pas chiar de Manchester United , a jucat impotriva unor jucatori fantastici, insa viata l-a adus in Spania, unde isi castiga traiul linistit ca si sofer de camion.Nascut la Timisoara, Catalin Rata este multummit cu job-ul sau si de viata din Peninsula Iberica.Isi aduce aminte cu placere de momentele din fotbal, nu le va uita niciodata."Nu imi e rusine cu ce fac. Muncesc bine si ajung la 2000-3000 de euro pe luna. Sunt sofer pe camion, fac curse Spania- Franta si sunt multumit. Ce sa fac in tara, ca totul e la pamant", a spus fostul fotbalist pentru Ziare.comRata a fost luat de Dinamo de la o varsta frageda de la Sporting Pitesti si viitorul suna stralucitor pentru el.A fost capitanul nationalelor de juniori ale Romaniei, a fost dorit chiar si de englezii de la Huddersfield la 16 ani, insa accidentarile grave l-au facut sa se retraga la doar 26 de ani.Rata nu a mai ajuns in Anglia, de la Pitesti l-a luat Dinamo, unde a petrecut cativa ani frumosi."Sunt si campionul Romaniei cu Dnamo, in sezonul acela 2001-2002 am jucat un meci contra Sportului Studentesc, in Stefan cel Mare. In rest, in alte meciuri am fost doar pe banca de rezerve.Ma bucur ca am luat acel titlu. Cat a fost Borcea la Dinamo era numai lapte si miere. Se ocupa de jucatori, cinste lui", a afirmat fostul jucator pentru Ziare.comDinamo l-a tot imprumutat pe Rata in Liga a doua si in diviziile inferioare din Germania, unde s-a si accidentat grav la ligamente si a fost nevoit sa renunte fotbal pe cand avea doar 26 de ani."Am spus stop fotbalului si am inceput o viata noua, aici in Spania, la Santander, unde sunt si parintii mei de foarte multi ani. E foarte bine pentru mine. Sunt cu sotia, cu copilul", a spus Rata pentru Ziare.com