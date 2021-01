Fotbal: Leipzig a urcat pe primul loc in Bundesliga. Bayern Munchen are un meci mai putin

RB Leipzig s-a impus prin golul reusit de Dani Olmo (67), dupa ce Emil Forsberg a ratat un penalty in prima repriza (22).Liderul Bayern Munchen va primi, duminica, replica penultimei clasate, Mainz, aflata la meciul de debut al antrenorului danez Bo Svensson.Schalke a ajuns la 30 de meciuri consecutive fara victorie in Bundesliga si se afla la un singur esec de recordul Bundesligii. Hertha Berlin s-a impus la scor de forfait in fata echipei din Gelsenkirchen, in meciul de debut al antrenorului Christian Gross pe banca "lanternei rosii".Rezultatele etapei a 14-a:SambataArminia Bielefeld - Borussia Moenchengladbach 0-1A marcat: Embolo (58). Werder Bremen - Union Berlin 0-2Au marcat: Becker (12), Awoniyi (29).Hoffenheim - Freiburg 1-3Au marcat: Bebou (58), respectiv Santamaria (7), Grifo (34 - penalty), Kasim Adams (42, autogol).Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2-1Au marcat: Younes (22), Tapsoba (54, autogol), respectiv Amiri (10). FC Koln - Augsburg 0-1A marcat: Iago (77).Hertha Berlin - Schalke 3-0Au marcat: Guendouzi (36), Jhon Cordoba (52), Piatek (80).Stuttgart - RB Leipzig 0-1A marcat: Olmo (67).Duminica sunt programate partidele Borussia Dortmund - Wolfsburg si Bayern Munchen - Mainz.Clasament:1. RB Leipzig 31 puncte (14 jocuri)2. Bayern Munchen 30 p (13 j)3. Bayer Leverkusen 28 p (14 j)4. Union Berlin 24 p (14 j)5. Wolfsburg 24 p (13 j)6. Dortmund 22 p (13 j)7. Moenchengladbach 21 (14 j)