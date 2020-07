Coleg cu Marica si Banel, campion balcanic cu Romania, acum face strategii de marketing, dupa ce s-a lasat de poker

A fost chiar si campion balcanic cu Romania, intr-o echipa care ii mai avea pe Marica, Banel Nicolita , Prepelita si Mitea.Acum, la 35 de ani, face strategii de marketing."M-am apucat de antreprenoriat. Nu aveam vreo idee, experienta sau expertiza.Cu 0 capital mi-am infintat o agentie de marketing online, pentru ca mi-am dat seama ca mediul online este cea mai rapida cale de promovare a unei afaceri.Am invatat totul de la 0 si am fost atras de acest domeniu pentru ca imi oferea posibilitatea sa gandesc strategic si analitic, pentru a crea campanii de promovare.Am studiat foarte mult, am participat la cursuri si seminarii de marketing online ca sa imi dezvolt abilitatile si sa devin foarte bun in ceea ce fac.Sunt foarte pasionat de dezvoltare personala si citesc foarte mult, consider ca un om trebuie sa invete continu ca sa poata evolua", a spus Posteuca pentru Ziare.comPana sa ajunga aici, imediat dupa ce s-a lasat de fotbal, fostul portar a jucat poker.Considerat urmasul lui Lobont la Dinamo, Posteuca a ajuns sa fie un antreprenor de succes."Am ajuns sa fiu invitat la seminarii la facultate, sa vorbesc oamenilor si tinerilor despre antreprenoriat si marketing online.Predau cursuri de marketing online si ofer consultanta de business antreprenorilor.Misiunea mea este sa ajut peste 100 de companii din Romania sa isi creasca afacerile si brandul la nivel European si International.Iubesc antreprenoriatul si am respect enorm pentru orice forma antreprenoriala.