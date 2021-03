COVID-19 loveste din nou fotbalul. Torino nu s-a prezentat la meciul din campionat pentru ca nu a avut acceptul autoritatilor

Jucatorii echipei din Piemont nu au primit permisiunea autoritatilor sanitare italiene de a face deplasarea in Capitala, din cauza a zece cazuri de infecatre cu noul coronavirus inregistrate in lot si staff.Autoritatea sanitara locala este foarte ingrijorata de aceasta situatie, deoarece Torino este prima echipa din Serie A care are cazuri de infectare cu tulipina britanica a Sars-Cov-2, care este mai usor de transmis si poate duce la imbolnaviri mai grave.Torino mai are un meci amanat din aceasta cauza, cel cu Sassuolo, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri. Partida a fost reprogramata pentru 17 martie.Jucatorii echipei Lazio, fara fundasul Stefan Radu, accidentat, si arbitrii s-au prezentat la Stadio Olimpico pentru meciul programat marti, de la ora 19.30.Federatia si liga din Italia urmeaza sa ia o decizie cu privire la partida Lazio-Torino, fiind probabila omologarea cu 3-0 in favoarea gazdelor, deoarece este foarte dificila reprogramarea jocului.Lazio trebuie sa fie de acord cu reprogramarea meciului cu Torino, dar este putin probabil sa se intample asa, deoarece proprietarii celor doua cluburi au o rivalitate de lunga durata.Potrivit football-italia.net, presedintele clubului Torino, Urbano Cairo, detine La Gazzetta dello Sport, publicatie foarte critica fata de Lazio. Ziarul a efectuat o ancheta impotriva romanilor, care anul trecut ar fi tinut ascunse de autoritati unele rezultate pozitive la teste pentru Covid-19.Echipa din nordul Italiei este in pericol de a retrograda. Torino ocupa locul 17, cu 20 de puncte, la doua puncte de Cagliari, de pe locul 18, retrogradabil.Lazio ocupa locul 7, cu 43 de puncte, la egalitate cu Napoli , de pe locul 6, si la trei puncte de Juventus si Atalanta, de pe locurile 3-4, de Liga Campionilor.CITESTE SI: