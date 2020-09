Cosmin Olaroiu se apropie de titlul de campioana in China. Jiangsu Suning a castigat astazi in inferioritate numerica

Golul a fost marcat de Alex Teixeira, in minutul 28, din penalty. Remarcabil e faptul ca Jiangsu Suning a evoluat jumatate de ora in inferioritate numerica, in minutul 62, fiind eliminat Yang Boyu.De pe locul 2 in Grupa A, echipa lui Cosmin Olaroiu va evolua in sferturile de finala ( meciuri la 19 si 24 octombrie) cu formatia de pe locul 3 in Grupa B.In acest an, din cauza pandemiei, campionatul Chinei a fost comprimat, optandu-se pentru aceasta solutie, cu grupe si faza eliminatorie.