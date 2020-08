Cristiano Ronaldo, in vacanta pe noul sau yacht de 6 milioane euro

Ambarcatiunea, in lungime de 27 metri, este realizata din fibra de carbon si poate atinge o viteza maxima de 98 de noduri (circa 52 km/h).Denumit Azimut Grande, yachtul fotbalistului lusitan are cinci cabine cu un spatiu generos, sase bai, un bar si o bucatarie ultramoderna, fiind construit la Viareggio, in Toscana. Cristiano Ronaldo s-a relaxat pe noul sau yacht alaturi de partenera sa Georgina Rodriguez si de cei patru copii ai sai, inainte de a se prezenta din nou sub comanda antrenorului Maurizio Sarri, in vederea meciului cu Olympique Lyon din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, programat vineri.