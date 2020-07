Dan Alexa, antrenor Rapid: "Cu FC Arges e obligatoriu sa castigam"

"Maine vom juca cel mai important meci de pana acum pentru ca este obligatoriu sa castigam. FC Arges a pierdut doar un joc sub comanda lui Ionut Badea, daca nu ma insel, asa ca este o echipa care ne poate pune probleme. Insa nu avem decat varianta victoriei.Am aratat spirit la Ploiesti, pentru ca a fost un meci special si am reusit sa iesim bine din el. Trebuie sa abordam meciul cu foarte multa incredere, personalitate si curaj pentru ca sunt trei puncte vitale.Imi doresc sa jucam ca in ultimele 30 de minute de la Ploiesti. Jucatorii trebuie sa inteleaga faptul ca au valoare si pot sa castige.Sper ca maine sa reusim sa inscriem, pentru ca aceasta este principala noastra problema. Desi ne cream ocazii, ne lipseste ceva, dar poate ca maine vom reusi sa marcam", a spus el."Cu un nou meci egal va fi foarte greu (n.r. - Rapid a intregistrat in primele doua etape ale play-off-ului doua rezultate de egalitate, 0-0, cu CS Mioveni si Petrolul Ploiesti).Desi eu am spus ca daca vom reusi 7 puncte in ultimele 3 meciuri vom avea sansa sa promovam direct.Insa trebuie sa ne castigam meciurile de acasa. Am iesit din doua deplasari grele la Mioveni si Ploiesti. Acum urmeaza doua meciuri acasa si trebuie sa profitam si sa castigam", a adaugat Alexa.Tehnicianul spera sa nu mai aiba parte de un arbitraj "catastrofal" precum in meciul anterior. "La Ploiesti nu a fost un arbitraj prost, a fost un arbitraj catastrofal.A fost vorba de toata maniera de arbitraj... si vreau sa cred ca toata brigada a prins atunci o zi slaba. Vreau sa cred ca a fost o brigada neexperimentata, chiar daca Dima are si meciuri de Liga I.Asa ca maine imi doresc sa avem un arbitraj corect, echidistant, care sa nu influenteze sub nicio forma rezultatul final. Vreau sa cred ca la Ploiesti a fost doar un accident care nu se va mai repeta", a afirmat antrenorul.Dan Alexa a mentionat ca mijlocasul uruguayan Facundo Piriz nu se va afla in lot nici pentru partida cu FC Arges, fara sa ofere alte detalii. "Labeau s-a antrenat normal, are deja peste o saptamana cu echipa.Ionut Voicu a reintrat si el in programul echipei si va fi apt pentru meciul cu FC Arges. In acest meci nu ma bazez pe Piriz.In ansamblu sunt foarte multumit de tot lotul, multumit si de jucatorii care au evoluat mai putin pentru ca au inteles lucrul asta. Pentru ca va veni momentul in care vom apela la ei", a explicat Alexa.Intrebat de ce in doua meciuri Rapid a avut un atacant in teren doar 22 de minute, pe Valentin Alexandru cu CS Mioveni, tehnicianul a raspuns: "Am preferat sa joc cu Hlistei varf pentru ca a facut toata pregatirea. Vali Alexandru a avut o perioada in care a fost accidentat.In schimb Hlistei a facut meciuri foarte bune cu Turnu Magurele, cu Astra, cu Dinamo (n.r. - amicale) in pozitia de atacant. L-am folosit atunci pe acest post pentru ca nu ii aveam pe Labeau si Vali Alexandru. Acum ii am apti pe toti si sper sa fiu inspirat in alegerea pe care o voi face".Referitor la numarul in crestere al cazurilor de coronavirus din fotbalul romanesc, antrenorul rapidist a afirmat:"Din fericire azi ne-au venit rezultatele testelor de coronavirus si sunt bucuros ca toate au iesit negative.E foarte important asta pentru ca vad ca apar noi cazuri in fiecare zi. E o situatie ingrata si trebuie sa fii foarte responsabil. Cinci zile de pauza sau, Doamne-fereste, un focar cum e la Dinamo, ar compromite in mod clar obiectivul".Echipa de fotbal FC Rapid intalneste, marti, de la ora 18:30, pe Stadionul Regie din Capitala, formatia FC Arges, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului de promovare al Ligii a II-a.