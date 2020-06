Dan Petrescu: Cu Universitatea Craiova va fi un meci strans, detaliile vor face diferenta

Ziare.

com

"Va fi un meci strans, micile detalii vor face diferenta. Imi pare bine ca Bergodi antreneaza Craiova, are experienta, mereu am avut o relatie buna, este un gentleman. Nu putem spune ca duminica e finala campionatului, mai sunt apoi 15 puncte in joc, campionatul se va juca pana la final. Arlauskis e apt, sigur va juca duminica. Dupa acest meci vom vedea daca Arlauskis si Tucudean vor continua cu noi", a declarat Petrescu.Meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, din etapa a cincea a play-off-ului Ligii I, va avea loc, duminica, de la ora 20.00.