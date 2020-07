Dan Petrescu: "Sper ca aceasta etapa sa nu fie decisiva si ultimul meci sa se joace cu trofeul pe masa"

El a mentionat ca partida cu FCSB de duminica este foarte importanta atat pentru formatia sa, cat si pentru adversari."Toate meciurile din play-off sunt grele, mai ales cand joaca CFR Cluj cu FCSB. Anul acesta poate nu mai are aceeasi intensitate si acelasi interes pentru ca sezoanele trecute erau echipele de pe locurile 1 si 2.Acum FCSB a iesit din lupta pentru titlu, dar trebuie sa se califice pentru Europa League. Noi am ramas inca in lupta pentru titlu. Deci ambele echipe au obiective clare si va fi cu siguranta un meci cu intensitate, un meci foarte greu.Sper ca aceasta etapa sa nu fie decisiva pentru titlu.Sper sa se joace si ultimul meci cu trofeul pe masa. Dar e posibil orice. Depinde ce vom face noi. Daca noi vom avea un rezultat negativ va fi foarte greu sa mai revenim", a spus tehnicianul."Faptul ca FCSB nu are inca asigurat locul de participare in cupele europene da o incarcatura mai mare partidei.Mai ales ca miercuri ei au un meci foarte greu in finala Cupei. Sepsi OSK e o echipa importanta cu jucatori agresivi, deci nu va fi o finala usoara. Asa ca la meciul asta de duminica presiunea este la fel de mare si pentru ei, si pentru noi.Tot timpul cand se schimba antrenorul in primul meci jucatorii isi dau viata pe teren ca sa demonstreze noului antrenor.Deci din punctul asta de vedere pentru noi nu e bine ca s-a schimbat acum antrenorul la FCSB (n.r. - Anton Petrea l-a inlocuit pe Bogdan Vintila)", a adaugat el.Intrebat daca se teme de arbitraj la meciul cu FCSB, Petrescu a raspuns: "Nu ma mai tem de nimic.La ce probleme am avut... posibil sa fie la fel, posibil sa nu fie... Sincer mi-as dori si eu o greseala mare de arbitraj pentru CFR Cluj. Mi-as dori, dar nu o sa o am".In ceea ce priveste cele sase cazuri de COVID-19 de la Dinamo , antrenorul a mentionat ca nu este de acord cu o eventuala intrerupere a campionatului. "Nu e decizia mea, nu e problema mea, dar si cand eram pe primul loc, si acum cand suntem pe doi, nu sunt de acord cu oprirea competitiei. Trebuie sa se joace, fotbalul se joaca peste tot", a explicat el.Echipa de fotbal CFR Cluj intalneste, duminica, de la ora 21:00, in deplasare, formatia FCSB, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a a play-off-ului Ligii I.