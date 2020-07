Emil Sandoi: Chindia nu se gaseste intr-o situatie fericita, dar sper sa ne bucuram la finalul campionatului

Ziare.

"Cunosc cat se poate de bine jucatorii pe care ii are echipa in momentul de fata. Stiu ca e o perioada foarte scurta, jocurile sunt foarte concentrate si este o perioada decisiva. E adevarat, echipa nu se gaseste intr-o situatie prea fericita, dar sunt increzator. Am luat un prim contact cu baietii la antrenamentul de ieri.I-am simtit capacitati si dornici sa obtina performanta. Deci din punctul acesta de vedere am vazut multe plusuri. Sper ca in aceasta perioada sa obtinem rezultatele pe care ni le propunem sa sa dea Dumnezeu ca la finalul campionatului sa ne putem bucura impreuna", a spus tehnicianul, care l-a inlocuit in functie pe Viorel Moldovan "Suporterii sa fie convinsi ca vom face tot ce depinde de noi pentru a obtine rezultate cat mai bune. Le transmit un salut calduros suporterilor echipei. Lipsesc mult echipei in aceasta perioada. Eu am vazut atmosfera de la Chindia, si din Liga a II-a si in acest sezon, cand suporterii aveau acces pe stadion. Si de fiecare data au creat o atmosfera deosebita", a adaugat noul antrenorul.Referitor la partida din aceasta seara cu FC Voluntari, in care va debuta oficial pe banca formatiei dambovitene, Emil Sandoi a mentionat ca in primul rand doreste sa elimine greselile individuale ale jucatorilor din lotul sau."Jucam la cateva zile de cand am venit aici si intalnim revelatia acestei parti a campionatului. FC Voluntari a avut rezultate foarte bune in ultima perioada si are un lot de jucatori destul de valoros. Dar sper din tot sufletul sa facem o figura frumoasa, sa fim o echipa disciplinata, sa punem probleme adversarului si sa nu mai facem greseli individuale. Pentru ca am urmarit Chindia in toate meciurile din campionat si, din pacate, s-au mai facut unele greseli individuale pe care trebuie sa nu le mai repetam. Si, bineinteles, imi doresc un rezultat pozitiv cu Voluntari."Echipa de fotbal Chindia Targoviste intalneste in aceasta seara, de la ora 20:00, in deplasare, formatia FC Voluntari, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a a play-out-ului Ligii I.