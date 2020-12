Veste uriasa. Romania va gazdui Campionatul European de fotbal din 2023

"Succesul dosarului de candidatura FRF inseamna participarea Romaniei U21 la turneul final de peste trei ani, a treia calificare consecutiva la EURO reprezentand o premiera istorica la acest nivel pentru fotbalul romanesc. Iar Romania devine singura tara europeana gazda la doua EURO U21", mentioneaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele tarilor-gazda, va fi organizat in Romania in doua orase, Cluj-Napoca si Bucuresti, fiecare oras urmand a fi gazda unei grupe.Stadioanele din Romania, in ordinea capacitatii, vor fi: Arena Nationala (Bucuresti) - 54.028 locuri, Stadionul Steaua (Bucuresti) - 31.254 locuri, Cluj Arena (Cluj-Napoca) - 30.201 locuri, Dr. Constantin Radulescu (Cluj-Napoca) - 23.500 locuri.In Georgia, partidele se vor desfasura pe stadioanele Dinamo Arena (Tbilisi) - 54.202 locuri, Stadionul "Mikheil Meskhi" (Tbilisi) - 25.154 locuri, Stadionul Batumi (Batumi) - 20.383 locuri, Stadionul Fazisi (Poti) - 8.200 locuri.Meciul de deschidere va avea loc in Romania, iar ultimul act al competitiei se va desfasura in Georgia."Gazduirea Campionatului European din 2023 inseamna un mare succes pentru Romania si implicit oportunitatea de a ne dezvolta si mai mult baza de selectie pentru fotbalul romanesc, dar si posibilitatea de a contribui decisiv la cresterea numarului de jucatori implicati in fotbal, precum si a investitiilor din partea cluburilor in propriile echipe de copii si juniori Romania a primit onoarea si responsabilitatea de a gazdui EURO 2020, de a organiza tragerea la sorti pentru acest Campionat European, apoi intreg turneul EURO pentru U19 de anul viitor. In acelasi timp, Georgia a ratat finala Europa League de anul viitor si sansa EURO 2020. Daca privim lucrurile din aceasta perspectiva, este clar ca si alte tari merita sa capete aceasta experienta si vizibilitate europeana.Totodata, UEFA a apreciat in repetate randuri capacitatea de organizare a echipei FRF, avem o echipa de profesionisti care lucreaza excelent cu colegii din UEFA Events, ceea ce m-a determinat permanent sa fiu increzator in sansele tarii noastre", a declarat presedintele FRF, Razvan Burleanu Romania devine astfel singura tara europeana gazda la doua turnee finale U21, dupa cel gazduit in 1998.Campionatul European in formatul cu tara sau tari-gazda a debutat in 1994 si editia 2023 va fi cea cu numarul 16 de acest fel. Pana acum au fost gazde, o singura data, cronologic: Franta, Spania, Romania, Slovacia, Elvetia, Germania, Portugalia, Olanda, Suedia, Danemarca, Israel, Cehia, Polonia, Italia, Ungaria si Slovenia (2021).Reprezentativa U21 s-a calificat la EURO 2019 din Italia si San Marino, unde a reusit cea mai buna performanta de pana acum, disputarea semifinalelor si calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. Campania urmatoare s-a incheiat luna trecuta cu a doua calificare consecutiva, de data aceasta la Euro-2021 din Ungaria si Slovenia. O alta premiera, singura prezenta la un turneu final U21 anterioara rezultatelor succesive fiind editia 1998, cand Romania a gazduit dupa calificarea prin preliminarii.Prin gazduirea EURO 2033, Romania U21 va fi astfel prezenta la al treilea turneu final consecutiv. Iar obiectivul este calificarea in editia urmatoare a Jocurilor Olimpice, Paris 2024, parcursul in Campionatul European U21 din 2023 fiind singurul care ofera aceasta posibilitate, adauga frf.ro.