FC Dallas s-a retras din campionatul MLS care incepe miercuri, dupa ce zece jucatori ai echipei si un membru al staff-ului au fost testati pozitiv cu noul coronavirus

Potrivit unui comunicat de presa al MLS, zece jucatori si un membru al staff-ului tehnic au fost testati pozitiv de la sosirea lor la Orlando (Florida), unde turneul numit MLS Is Back (MLS Revine) urmeaza sa inceapa miercuri.Din martie nu a avut loc niciun joc in campionatul nord-american de fotbal din cauza pandemiei de coronavirus. La acest turneu participa 26 de francize reunite la Disney World, in Orlando, fiecare echipa fiind izolata intr-o bula de protectie.Nashville SC, prezenta la Orlando, a fost de asemenea afectata de o serie de cazuri, cinci potrivit presei americane, dar nu s-a retras. Echipa trebuie sa joace, miercuri, impotriva formatiei Chicago Fire.Carlos Vela, vedeta mexicana a echipei Los Angeles FC, a renuntat sa participe la turneul de reluare a campionatului, din cauza cresterii semnificative a numarului de cazuri Covid-19, in ultimele saptamani.