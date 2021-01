CFR Cluj, o noua victorie in Liga 1. Campionii Romanii stau lipiti de FCSB in clasament

Pentru CFR au marcat Chipciu '37, Debeljuh '51 si Rondon '81, in timp ce pentru Hermannstadt a punctat Romario '33.FC Hermannstadt: Cristiano - Viera, Dalbea, I. Stoica - Matel (Voda '77), Addae, Romario Pires, Oprut (Issah '77)- Sintean - P. Petrescu, Joalisson (Bagaric '77). Antrenor: Liviu CiobotariuCFR Cluj: Sandomierski - Cr. Manea, Ben Youssef, A. Burca, Camora - C. Deac, Itu (Soares '46), Ad. Paun (Latovlevici '88)- Chipciu (Luis Aurelio '74), Debeljuh (Rondon '74), V. Costache. Antrenor: Edi IordanescuCartonase galbene: Romario '44, Joalisson '48, Addae '61, Viera '73 / Debeljuh '15, Burca '79Arbitri: Iulian Calin - Mircea Grigoriu, Daniel Mitruti - Adrian CojocaruObservator: Cristian Nica CFR Cluj este pe locul 2 in Liga 1 , la un punct in spatele celor de la FCSB CITESTE SI: FCSB, cea mai buna echipa pe teren propriu de cand este pandemia de coronavirus