FC Sevilla a invins Eibar si se mentine aproape de podiumul LaLiga. Ocampos, marcator si portar

Golul a fost marcat de Lucas Ocampos, in minutul 58.In prelungiri, portarul gazdelor, Tomas Vaclik, s-a accidentat si, cum toate schimbarile fusesera efectuate, locul sau in a fost luat de Ocampos, care a avut o interventie salvatoare, in minutul 90+11, la un sut al goalkeeper-ului oaspetilor, Marko Dmitrovici.In urma acestui rezulat, FC Sevilla , neinvinsa de 11 meciuri (cinci remize si sase victorii), se mentine pe locul 4, cu 60 de puncte, dupa Real Madrid , 77 de puncte, FC Barcelona , 73, si Atletico Madrid , 62, dar inaintea echipei Villarreal , clasata pe locul 5, cu 54 de puncte.Cu 35 de puncte, Eibar este pe locul 17, care asgura mentinerea in LaLiga, la sase puncte de Mallorca, de pe locul 18, retrogradabil.