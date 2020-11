Inca un meci, inca o infrangere pentru Dinamo. Contra are doar o victorie si se bate la retrogradare

Dobrosavlevici si Luckassen au inscris golurile echipei lui Hagi, care a ajuns pe loc de play-off.Borja Valle a marcat golul lui Dinamo, care are doar o victorie in 9 meciuri in campionat Infrangerea de la Ovidiu este a cincea consecutiva pentru Cosmin Conta ca antrenor al echipei din Stefan cel Mare.Desfasurarea meciului:ECHIPELE DE START:Viitorul: Tordai - Dussaut, Ghita, Dobrosavlevici, De Nooijer - Casap, Gaztanaga, Matan - V. Fernandez, Luckassen, ElyRezerve: Stanciulescu, Artean, Bodisteanu, Ad. Stoian, Boboc, G. GaneaDinamo: Mejias - Sorescu, Puljic, Ehmann, Isma Lopez - J. Gol, P. Anton - Bani, B. Valle, Aleix Garcia - GueyeRezerve: Hinojo, R. Grigore, G. Cretu, Magureanu, V. Borcea, Nemec, Camara, Alex Gonzalez, BaMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 3 - ocazie pentru Dinamo. Sorescu suteaza, dar fundasii gazdelor respingMinutul 27 - Bani trage cu stangul, retine TordaiMinutul 27 - Ely suteaza dintr-o pozitie buna, dar mingea trece pe langa poarta dinamovistilorMinutul 45 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 53 - Dobrosavlevici deschide scorul cu o lovitura de capMinutul 56 - Luckassen inscrie golul doi pentru FC Viitorul cu un sut la coltul lungMinutul 64 - Borja Valle inscrie si reduce din diferentaMinutul 71 - Bara CamaraMinutul 90+5 - Finalul meciului