Castigatoarea campionatului de fotbal al Romaniei va fi decisa dupa prelungiri si penaltyuri, in cazul unui meci egal intre Craiova - CFR

Asta vine dupa ce meciul Astra - Universitatea Craiova nu s-a putut juca din cauza coronavirusului.Inaintea meciului din Oltenia, programat luni, 3 august, CFR Cluj este pe primul loc cu 46 de puncte, iar Craiova este pe 2 cu 44 de puncte.Un egal in "finala campionatului" ar face ca diferenta de puncte sa ramana aceeasi, insa o eventuala victorie la "masa verde" a Craiovei in meciul cu Astra ar face ca echipa lui Bergodi sa treaca pe primul loc.Si cum in regulament nu exista temei legal pentru pierdea meciului, cu 0-3, pe motive medicale, FRF a hotarat ca prelungirile si loviturile de departajare sa decida finala campionatului, in caz ca meciul dintre Craiova si CFR Cluj se va termina la egalitate, dupa 90 de minute.Ar fi prima data in istoria fotbalului romanesc, cand un meci din campionat sa se decida dupa prelungiri si penaltyuri."Daca vom avea un rezultat de egalitate, vom avea prelungiri si penaltyuri. Acesta a fost scenariul care intrunit majoritate de voturi", a spus presedintele FRF, Razvan Burleanu , dupa Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal.