VIDEO Imaginile care fac inconjurul lumii. Un fotbalist englez, anchetat de federatie dupa ce i-a atins organele genitale unui adversar

Potrivit inregistrarilor video care circula pe retelele de socializare, Fisher l-a tras de doua ori de organele genitale pe Callum Paterson de la Sheffield, la un corner al oaspetilor.Incidentul nu a fost sanctionat de arbitrul David Webb.Astfel de gesturi au mai fost inregistrate in meciuri de rugby si s-au dictat sanctiuni drastice. Englezul Joe Marler a primit zece saptamani de suspendare pentru un gest asemanator in partida cu Tara Galilor, din Six Nations, de la inceputul acestui an.Preston s-a impus, cu 1-0, pe teren propriu, in meciul de sambata.CITESTE SI: