FRF a modificat programul play-out-ului si datele barajului de mentinere/promovare

"In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta compus din Razvan BURLEANU - Presedinte FRF, Gino IORGULESCU - Prim-vicepresedinte FRF, Octavian GOGA - Vicepresedinte FRF, cu unanimitate de voturi: Aproba solicitarea LPF nr. 417 din 07.07.2020 privind modificarea calendarului competitional al Ligii 1 in sensul programarii etapei a X-a a play-out-ului in data de 18.07.2020 in loc de 14.07.2020, cum fusese stabilita initial, urmand ca etapa a XI-a sa fie programata la data stabilita initial pentru etapa a XII-a si asa mai departe.Ultima etapa a play-out-ului urmand a se disputa la data de 05.08.2020. Avand in vedere decizia de mai sus, aproba modificarea datelor de desfasurare a barajului de promovare/mentinere in Liga 1 , acestea urmand a se desfasura la datele de 9 si 12 august 2020, in loc de 5 si 9 august cum fusese stabilit initial", se arata intr-un comunicat al FRF.Din play-out-ul Ligii I mai sunt de jucat sase etape, insa Dinamo are de jucat doua meciuri amanate, cu Chindia Targomiste si FC Hermannstadt, dupa ce magazinerul echipei a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, la 11 iunie.