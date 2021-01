Echipa lui Dragnea junior nu este singura care se retrage din campionat. Un primar a decis desfiintarea unui club de traditie din fotbalul romanesc

Gloria Buzau a anuntat deja Federatia Romana de Fotbal ca nu va mai continua in divizia secunda.Primarul orasului Buzau, Constantin Toma, a decis desfiintarea sectiei de fotbal din cadrul clubului SCM Gloria Buzau, din cauza ca echipa nu are drept de promovare in Liga 1 "Sport Club Municipal Gloria Buzau anunta retragerea echipei de fotbal masculin din campionatul national al Ligii a 2-a Casa Pariurilor, incepand cu data de 19.01.2021, dupa infomarea, in prealabil, a Federatiei Romane de Fotbal.Decizia a fost luata in urma restructurarilor bugetare majore din cadrul clubului, dar si din cauza faptului ca echipa nu poate promova in Liga 1, dat fiind statutul si regulamentele Federatie Romane de Fotbal si a Ligii Profesioniste de Fotbal.Conducerea clubului doreste sa precizeze ca fotbalul ramane, in continuare, foarte activ, in Buzau, prin Centrul de Copii si Juniori. In cadrul clubului buzoian activeaza, in prezent 180 de tineri sportivi, impartiti in 9 grupe (U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19) sub indrumarea a 9 cadre specializate, cu Licenta PRO, A, B si C", se arata in comunicatul clubului.Echipa buzoiana era pe locul 10 in campionat cu 15 partide jucate.Toti jucatorii de la Gloria Buzau au fost deja anuntati ca sunt liberi de contract si sa-si caute alta echipa.