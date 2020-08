Guardiola: "Ma bucur ca am eliminat Real Madrid, dar pentru noi este doar o etapa. Noi vrem sa castigam Liga Campionilor"

"Pentru noi este important ca am invins Real Madrid de doua ori si i-am eliminat. Dar este doar o etapa , noi vrem sa castigam Liga Campionilor. Cand joci contra Realului, stii ce buni sunt. Ne-am creat multe ocazii, dar am marcat ca urmare a greselilor facute de ei", a declarat Guardiola.Manchester City a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Real Madrid, in mansa secunda a optimilor de finala. Au marcat Sterling '9 si Jesus '68 pentru City, respectiv Benzema '28 pentru Real Madrid. In tur, a fost 2-1 pentru City.