Astra invinge la Sibiu si obtine a doua victorie din campionat. Echipa din Giurgiu, in continuare pe ultimul loc

Golul a fost marcat de Valentin Gheorghe, in minutul 82.Hermannstadt Cristiano - Oprut, I. Stoica, Viera, A. Voda (Belu '46) - Addae (Karanovic '67), Romario - Jo, Mustivar (Buzan '83), Alhassan - Fortes. Antrenor: Ruben AlbesAstra Giurgiu: Lazar - Hugo Sousa, Graovac, C. Dima, Radunovic - V. Gheorghe (Balaure '88), L. Crepulja, Canadija (Wuthrich '68), Merloi (Radut '46) - Azulay (Montini '68), Budescu (Moise '90). Antrenor: Eugen NeagoeCartonase galbene: Voda '3, Viera '15, Belu '54, Stoica '90+1 / Canadija '16, Sousa '59, Radut '67, Dima '90Arbitri: Adrian Cojocaru - Valentin Avram, Daniel Mitruti - Viorel FlueranObservatori: Nicolae Marodin, Catalin PopaCu aceasta victorie, Astra Giurgiu este in continuare pe ultimul loc din Liga 1 , cu 8 puncte, dupa 11 jocuri.