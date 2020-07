Infrangere dureroasa pentru Inter, pe teren propriu

Lukaku a deschis scoul in minutul '22, apoi Lautaro Martinez a ratat un penalti, in minutul 61. In loc de 2-0 a fost 1-2, dupa reusitele lui Juwara '74 si Barrow '80.Ambele echipe au terminat meciul in cate 10 jucatori dupa eliminarile lui Soriano (Bologna) '57, respectiv Bastoni '77.Inter Milano se mentine pe locul 3, cu 64 de puncte, dupa Juventus, 75 de puncte, si Lazio, 68 de puncte, dar inaintea formatiei Atalanta, 60 de puncte.Bologna ocupa locul 9, cu 41 de puncte.