Inter, infrangere in fata Sampdoriei in Serie A. Lazio, victorie dramatica cu Fiorentina

Pentru Inter a marcat De Vrij '65, iar pentru Sampdoria au punctat Candreva '23 (penalti) si Keita '38.La Parma, Valentin Mihaila a evoluat din minutul 10 in meciul pierdut cu Atalanta, scor 0-3.Denis Dragus a fost rezerva la Crotone in partida cu AS Roma , scor 1-3.Stefan Radu a intrat pe teren la Lazio in minutul 77, in victoria cu Fiorentina , scor 2-1. Vlad Chiriches nu a evoluat la Sassuolo in meciul cu Genoa , scor 2-1.Tot miercuri, Bologna a terminat la egalitate cu Udinese , scor 2-2, iar Torino a remizat cu Verona, scor 1-1.