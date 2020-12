Inter Milano a pierdut calificarea dupa un egal acasa cu Sahtior. Real Madrid merge mai departe in Champions League

In celalalt meci al grupei, Inter Milano a remizat, acasa, scor 0-0, cu Sahtior Donetk si a parasit cupele europene.Rezultatele meciurilor de miercuri sunt urmatoarele:Grupa A Bayern Munchen - Lokomotiv Moscova, scor 2-0 (0-0);Au marcat: Sule '63, Choupo-Moting '80. FC Salzburg - Atletico Madrid , scor 0-2 (0-1);Au marcat: Hermoso '39, Carrasco '86.Clasament: Bayern Munchen - 16 puncte, Atletico Madrid - 9, Salzburg - 4, Lokomotiv - 3. Bayern si Atletico Madrid s-au calificat in optimile de finala ale LC, Salzburg va juca in 16-imile de finala ale LE.Grupa BInter Milano - Sahtior Donetk, scor 0-0;Real Madrid - Borussia Monchegladbach, scor 2-0 (2-0);A marcat: Benzema '9, '32.Clasament: Real Madrid - 10 puncte, Borussia - 8, Sahtior - 8, Inter - 6. Real Madrid si Gladbach se califica in optimile de finala ale Ligii Campionilor, Sahtior, in 16-imile de finala ale Ligii Europa.Grupa C Olympique Marseille , scor 3-0 (0-0);Au marcat: F. Torres '48, Aguero '77, Sterling '90.Olympiacos Pireu - FC Porto , scor 0-2 (0-1);Au marcat: Otavio '10 (p), Uribe '77.- Ruben Semedo (Olympiacos) a fost eliminat, in minutul 79.Clasament: Manchester City - 16, FC Porto - 13, Olympiacos - 3, Marseille - 3. City si Porto s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, Olympiacos Pireu, in 16-imile de finala ale Ligii Europa.Grupa DAjax - Atalanta, scor 1-0 (0-0)A marcat: Muriel '85.- In minutul 79, Gravenberch (Ajax) a fost eliminat.FC Midtjylland - Liverpool, scor 1-1 (0-1)Au marcat: Scholz '62 (p) / Salah '1.Clasament: Liverpool - 13 puncte, Atalanta - 11, Ajax - 7, Midtjylland - 2. Liverpool si Atalanta s-au calificat in optimi, Ajax va evolua in 16-imile Ligii Europa.Marti, au obtinut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor echipele Chelsea si FC Sevilla , din Grupa E, Borussia Dortmund si Lazio, din Grupa F, Juventus si Barcelona , din Grupa G, si PSG si RB Leipzig, din Grupa H.Tragerea la sorti a partidelor din optimile LC va avea loc luni.