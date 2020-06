Islanda - Romania se joaca in octombrie. Finala play-off-ului pentru Euro-2020, programata in noiembrie

Ziare.

Astfel, partida pe care tricolorii o au programata in semifinala play-off-ului, in Islanda, va avea loc la 8 octombrie 2020. In cazul unui succes, nationala noastra va intalni invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, in deplasare, la 12 noiembrie 2020.In toamna vor avea loc si partidele din Liga Natiunilor. Competitia va avea programate cate doua runde in fiecare din lunile septembrie, octombrie, noiembrie. Practic, selectionatele implicate in play-off-ul CE vor disputa cate trei jocuri in octombrie si posibil noiembrie.Miza play-off-ului o reprezinta calificarea la Campionatul European amanat pentru vara lui 2021 si care a fost confirmat ca va fi gazduit in continuare de aceleasi 12 orase de pe continent. Turneul final e programat in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.