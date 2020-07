Istanbul Basaksehir a castigat titlul in Turcia

Golul a fost marcat de Tekdemir, in minutul 19.Lung a aparat in minutul 36 un penalti executat de Visca.Sapunaru si Lung au fost integralisti.Meciul a fost intrerupt de doua ori in repriza secunda, in total aproape jumatate de ora, din cauza unor pene de curent.Tot duminica, Sivasspor, cu Paul Papp rezerva, a invins pe teren propriu echipa lui Bogdan Stancu , Genclerbirligi, scor 2-0. Stancu a jucat pana in minutul 80.