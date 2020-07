Jan Vertonghen s-a despartit de Tottenham dupa opt ani

"Perioada mea petrecuta la club se incheie. O zi trista din mai multe motive. Imi vor lipsi prietenii pe care mi i-am facut aici, personalul care face clubul sa functioneze, evoluand pe uimitorul stadion nou si, bineinteles, fanii. Va multumesc pentru tot sprijinul acordat de-a lungul anilor. Ati fost uimitori! Am avut multe amintiri incredibile, dar, deocamdata, este la revedere", a scris fotbalistul, pe Instagram.Vertonghen, 33 de ani, a inceput fotbalul profesionsit la Ajax, de unde a fost imprumutat o jumatate de sezon la Waalwijk. Din vara anului 2012, el a trecut la Tottenham, club care a platit gruparii Ajax Amsterdam 12 milioane de euro pentru transfer.Internationalul belgian (118 selectii) a jucat 315 meciuri in toate competitiile pentru echipa engleza, marcand 14 goluri . El si-ar putea continua cariera de fotbalist in Italia.Premier League s-a incheiat duminica, iar Vertonghen a ramas pe banca de rezerve a echipei Tottenham la ultimul meci, cel din deplasare, cu Crystal Palace, scor 1-1.