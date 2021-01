Juventus, victorie in fata echipei lui Chiriches. Romanul a gafat la golul doi al torinezilor

Au marcat: Danilo '51, Ramsey '82, Ronaldo '90+2 / Defrel '59.Din minutul 45+2, oaspeti au jucat in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Obiang. Jucatorul lui Sassuolo a primit intial un cartonas galben, pentru un fault asupra lui Chiesa, dar arbitrul a decis eliminarea dupa consultarea VAR.La Sasuolo, Chiriches a fost titular, avand cateva interventii bune in fata atacantului Cristiano Ronaldo . Romanul poate fi considerat vinovat la golul al doilea al lui Juve, cand a lasat sa treaca o centrare pe jos a lui Frabotta, care a fost fructificata de Ramsey. Chiriches a fost schimbat repede dupa gol, cu Ayhan, in minutul 87.La gazde, fundasul Radu Dragusin a fost rezerva.Intr-un alt meci, Fiorentina a invins, duminica, acasa, cu 1-0 (0-0), pe Cagliari. A marcat Vlahovici '72. La Cagliari, mijlocasul Razvan Marin a jucat tot meciul.Juventus ocupa locul 4, cu 33 de puncte, din 16 meciuri , dupa AC Milan , cu 40 de puncte, Inter Milano , 37 de puncte, si AS Roma , 34 de puncte.Sassuolo ocupa locul 7, cu 29 de puncte.CITESTE SI: