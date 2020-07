Juventus - Torino, scor 4-1, intr-un meci in care Buffon a stabilit un record absolut de prezente in Serie A

Buffon, integralist in poarta gazdelor, s-a aflat la al 648-lea meci in primul esalon din Italia, depasindu-l pe Paolo Maldini (647).Invingatorii au marcat prin Dybala '3, Cuadrado '29, Ronaldo '61 si Djidji '87 (autogol). Pentru Torino a inscris Belotti, in minutul 45+6, din penalti.Partidele Sassuolo - Lecce si Lazio Roma AC Milan au loc tot sambata, iar meciurile Inter Milano - Bologna, Cagliari - Atalanta Bergamo, Brescia - Hellas Verona, Parma - Fiorentina Sampdoria Genova - Spal si Napoli AS Roma sunt programate duminica.