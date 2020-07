Lazio a invins Cagliari si s-a calificat in grupa Champions League dupa 13 ani

Oaspetii au deschis scorul prin Simeone, in minutul 45.Lazio a rasturnat scorul datorita golurilor inscrise de Milinkovic-Savic '47 si Immobile '60.Echipa din Roma si-a asigurat datorita victoriei de joi un loc intre primele patru din clasament si probabil un loc in grupele Ligii Campionilor. Lazio ocupa locul patru, cu 72 de puncte, in timp ce Cagliari este pe 13, cu 42 de puncte. Lider este Juventus Torino , care are 80 de puncte."A fost o seara magica si importanta. Dupa 13 ani, este ceva inimaginabil. Dar am avut incredere", a declarat tehnicianul formatiei Lazio, Simone Inzaghi.Ultima data, Lazio a jucat in grupele Ligii Campionilor in sezonul 2007/2008. In acel sezon, echipa italiana a ajuns in grupe trecand de Dinamo Bucuresti in turul trei preliminar al competitiei.