Lazio a invins-o, cu 2-0, pe Brescia si mai spera la locul 2 in Serie A

Correa a deschis scorul, in minutul 17, iar Immobile a marcat, in minutul 82, golul sau cu numarul 35 in campionat , cu care urca pe locul I in topul golgheterilor europeni.La gazde, Stefan Radu nu a jucat, fiind accidentat.Alte rezulatte inregistrate, miercuri, in Serie A: AC Milan , scor 1-4;Sassuolo - Genoa , scor 5-0;- La gazde, fundasul Vlad Chiriches nu a fost in lot, fiind accidentat. Udinese - Lecce, scor 1-2;Verona - Spal, scor 3-0.In urma acestor rezultate, Lazio se mentine pe locul 4, cu 78 de puncte, la egalitate cu Atalanta, de pe locul 3, si dupa Juventus, deja campioana, care a acumulat 83 de puncte, si dupa Inter, 79 de puncte.In subsolul clasamentului, Lecce, locul 18, retrogradabil, cu 35 de puncte, isi va disputa mentinerea in prima liga in ultima etapa, cu Genoa, locul 17, de Serie A, cu 36 de puncte.Spal si Brescia au retrogradat deja.