Lazio - Fiorentina 2-1, in Serie A

Au marcat Immobile '67 si Luis Alberto '83, respectiv Ribery '25.Vlahovici (Fiorentina) a fost eliminat, in minutul 90+5.La gazde, Stefan Radu a fost rezerva si a intrat pe teren in minutul 46, in locul lui Bastos. Fundasul roman a primit un cartonas galben, in minutul 79.In urma acestui rezultat, Lazio se mentine pe locul 2, cu 65 de puncte, la patru puncte de liderul Juventus, care a acumulat 69 de puncte.Fiorentina este pe locul 13, cu 31 de puncte.