Liga ceha de fotbal a anuntat incheierea anticipata a campionatului, din cauza pandemiei de coronavirus

Potrivit unui comunicat al LFA, decizia a fost luata dupa ce un jucator al echipei SC Opava a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Opava urma s-o intalneasca joi pe Sigma Olomouc in play-off-ul pentru evitarea retrogradarii."Dupa ce clubul Opava a fost plasat in carantina, nu mai este posibil ca actualul sezon sa se incheie la timp", a indicat un oficial al LFA, Dusan Svoboda.Nicio echipa nu va retrograda la finalul stagiunii, iar viitoarea editie de campionat se va disputa cu 18 formatii, in loc. Cele doua nou-promovate sunt FK Pardubice si Zbrojovka Brno.Aceasta decizie nu va influenta partea superioara a clasamentului, fiind deja cunoscut echipele ce vor participa in cupele europene. Campionatul s-a incheiat cu victoria Slaviei Praga, la care Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai buni jucatori . Cupa Cehiei a fost castigata de Sparta Praga, la care este legitimat Florin Nita. La Slovan Liberec a evoluat Alexandru Baluta.