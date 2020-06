Astra - FCSB 3-2 si echipa lui Becali se indeparteaza de titlu

Ziare.

Alibec de doua ori si Seto au marcat golurile giurgiuvenilor, in timp ce pentru echipa lui Vintila au marcat Ovidiu Popescu si Man.Astra trece pe locul 3 cu 28 de puncte, in timp ce FCSB e pe locul 4 cu 27 puncte, e la 9 puncte de liderul CFR.: Lazar - Bruno, Graovac, Dima, Radunovic - Serban, Crepulja, Seto, Radut - Alibec, BudescuRezerve: Bolboasa, Graur, Dandea, V. Gheorghe, Balaure, Stahl, Al. Ionita, Fatai, D. GheorgheAntrenor: Bogdan Andone: A. Vlad - Cretu, I. Cristea, A. Miron, Ov. Popescu - D. Olaru, Vina, O. Morutan - D. Man, A. Petre, Fl. TanaseRezerve: Udrea, C. Dumitru, Ov. Perianu, A. Pantea, V. Pandele, Tand, A. Nita, A. Popa.Antrenor: Bogdan VintilaArbitru: Catalin Popa, Asistenti: Daniel Mitruti si Stelian SlabuMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 6 - ocazie FCSB - Morutan suteaza dar scoate Lazar senzationalMinutul 18 - gol FCSB, Ovidiu Popescu deschide scorulMinutul 29 - gol fabulos inscris de Denis ManMinutul 37- Alibec inscrie cu capulMinutul 45+1 - pauzaMinutul 52- egaleaza SetoMinutul 80 - Alibec face 3-2 pentru AstraMinutul 90+4 - Lazar scoate o minge grea expediata de Tanase