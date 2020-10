LIVETEXT Meciul unei natiuni: Islanda - Romania. Avem toate informatiile de la Reykjavik. Doar 60 de spectatori vor fi in tribune

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Toata ziua, Ziare.com va aduce ultimele informatii de la Reykjavik.*Meciul va fi arbitrat de slovenul Damir Skomina. Jocul va dispune si de tehnologia VAR.* La Reykjavik, vremea este rece, sunt in jur de 5 grade, iar la ora partidei nu sunt conditii de ploaie.*In Islanda doar 10 oameni au murit din cauza coronavirusului, ultimul deces fiind in aprilie.3172 de cazuri au fost descoperite in tara nordica de la inceputul pandemiei.* Toti jucatorii echipei nationale a Romaniei sunt negativi la testarea pe care au facut-o in aeroportul din Reykjavik. Un singur membru al delegatiei noastre, care nu a avut contact cu jucatorii lui Radoi, pozitiv.* Meciul va fi in direct pe PROTV, de la 21:44* O echipa probabila a Romaniei pentru meciul cu Islanda:Tatarusanu - Hanca, Burca, Dragos Grigore, Camora - Stanciu, Cretu, Maxim - Mitrita, Alibec, Deac.* Terenul se prezinta in conditii foarte bune.Sursa foto: Facebook / Echipa nationala de fotbal a Romaniei* Mama lui Alibec a intrat deja in febra meciului. Nu-si mai poate stapani emotiile si a postat o poza cu atacantul nationalei si familia sa, de la Constanta.SURSA FOTO: Facebook / Stroe Emilia* Avem numerele jucatorilor pentru meciul cu Islanda.1. Florin Nita 2. Alexandru Cretu 3. Alin Tosca 4. Sergiu Hanca 5. Mihai Balasa 6. Cristian Manea 7. Denis Alibec 8. Alexandru Cicaldau 9. George Puscas 10. Alexandru Maxim 11. Nicusor Bancu 12. Ciprian Tatarusanu 13. Claudiu Keseru 14. Ianis Hagi 15. Andrei Burca 16. David Lazar 17. Ciprian Deac 18. Razvan Marin 19. Gabriel Iancu 20. Alexandru Mitrita 21. Dragos Grigore 22. Mario Camora 23. Nicolae Stanciu * Doar 60 de spectatori vor asista la meciul Islanda - Romania, anunta frf, din cauza pandemiei de coronavirus.