Liverpool a castigat primul derby din Premier League

Golurile au fost marcate de Sadio Mane, in minutele 50 si 54.In minutul 45+1, de la Chelsea a fost eliminat Christensen.Gazdele au ratat un penalti, in minutul 75, prin Jorginho.Tot in Premier League, Brighton s-a impus in deplasare in fata echipei Newcastle, scor 3-0. Au marcat Maupay '4 (penalti), '8 si Connoly '83. In minutul 89, de la invingatori a fost eliminat Bissouma.In alt meci din prima liga engleza, Leicester City a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Burnley, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Angliei, in care a revenit de la 0-1.Leicester a marcat prin Barnes '20, Pieters '50 (autogol), Justin '62 si Praet '79. Pentru Burnley au inscris Wood '10 si Dunne '73.