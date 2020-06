Liverpool a luat titlul in Anglia dupa 30 de ani

Ziare.

com

Chiar daca mai sunt sapte etape de jucat, distanta dintre cele doua locuri este de 23 de puncte si astfel Manchester City nu mai are nici o sansa sa treaca pe primul loc.Este pentru prima data dupa 30 de ani cand Liverpool devine campioana Angliei, ultimul titlul trecut in palmares a fost in anul 1990.Cu acest campionat castigat, "cormoranii" ajung la al 19 lea titlu din istorie.