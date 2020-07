Manchester United rateaza sansa de a urca pe podium in Premier League

Oaspetii au deschis scorul pe stadionul Old Trafford prin Stuart Armstrong (21), insa United a revenit si a marcat de doua ori intr-un interval de doar trei minute, prin Marcus Rashford (20) si Anthony Martial (23), francezul inscriind cu aceasta ocazie al 50-lea sau gol in prima liga engleza, in tricoul clubului din Manchester.Southampton a reusit sa restabileasca egalitatea in prelungirile reprizei secunde, prin Michael Obafemi (90+6), privand-o astfel pe Manchester United de doua puncte pretioase, care ar fi propulsat-o pe pozitia a treia a clasamentului, dupa ce reusise anterior o serie de patru victorii consecutive.Celelalte meciuri din Premier League, disputate sambata si duminica, s-au incheiat cu urmatoarele rezultate:Norwich City - West Ham United 0-4Au marcat: Antonio (11, 45+1, 54, 74).Watford - Newcastle United 2-1Au marcat: Deeney (52 - penalty, 82 - penalty), respectiv Gayle (23). FC Liverpool - Burnley 1-1Au marcat: Robertson (34), respectiv Rodriguez (69).Sheffield United - Chelsea Londra 3-0Au marcat: McGoldrick (18, 77), McBurnie (33).Brighton - Manchester City 0-5Au marcat: Sterling (21, 53, 81), Gabriel Jesus (44), B. Silva (56).Wolverhampton - Everton 3-0Au marcat: Dendoncker (46), Jimenez (45+2 - penalty), Jota (74).Aston Villa - Crystal Palace 2-0A marcat: Hassan (45+4, 59). Arsenal Londra 2-1Au marcat: Son Heung-min (19), Alderweireld (81), respectiv Lacazette (16).Bournemouth - Leicester City 4-1Au marcat: Stanislas (66 - penalty), Solanke (67, 87), Evans (83 - autogol), respectiv Vardy (23).