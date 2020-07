Meciul Manchester City - Real Madrid, din Liga Campionilor, ar putea fi amenintat de carantina

Dupa ce meciurile din optimile de finala au fost deja perturbate de pandemia de coronavirus, partida dintre Manchester City si Real Madrid ar putea avea de suferit din cauza carantinei obligatorii pentru persoane care vin din Spania, astfel ca delegatia madrilena ar fi impiedicata sa vina pe 7 august la Manchester pentru returul cu City (2-1 in tur pentru englezi).Daca ziaristii de la cotidianul englez The Sun apreciaza ca manifestatiile sportive de aceasta natura fac exceptie, confratii lor spanioli de la AS asigura ca UEFA va incepe duminica discutii cu autoritatile britanice.