Messi, cel mai bun din lume? "Pentru mine este Dumnezeu"

Argentinianul l-a dat pe spate pe fostul fotbalist roman, Ilie Dumitrescu. El il vede pe Messi cel mai bun jucator din lume."Pentru mine Messi e Dumnezeu. E cel mai important jucator din istorie. Contra lui Dinamo Kiev a facut un meci slab",a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.Cu Messi in teren, Barcelona a invins greu pe Dinamo Kiev , cu 2-1. Fotbalistul argentintian si Pique au inscris golurile catalanilor, care sunt pe primul loc in grupa de Champions League.Messi este in ultimul an de contract la Barcelona si nu se stie daca va continua pe Camp Nou din vara. Manchester City este foarte aproape sa-l ia pe jucatorul argentinian. Asta datorita si faptului ca antrenor la echipa engleza este Pep Guardiola, alaturi de care Messi a cunoscut cele mai mari perfomante la Barcelona.