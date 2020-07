Messi, perfomanta incredibila in Spania

Argentinianul a reusit sa inscrie 25 de goluri , patru mai multe decat atacatul francez al rivalei Real Madrid Gerard Moreno ( Villarreal ) s-a clasat pe locul 3 in clasamentul golgheterilor, inaintea urguayanului Luis Suarez (FC Barcelona), 16 goluri.In schimb, portarul belgian Thibaut Courtois a primit Trofeul Zamora, care il recompenseaza pe goal-keeper-ul cu cele mai putine goluri primite.Campionatul spaniol de fotbal LaLiga s-a incheiat duminica. Real Madrid a devenit campioana, cu 87 de puncte, urmata de FC Barcelona, cu 82 de puncte, Atletico Madrid si FC Sevilla , ambele cu cate 70 de puncte, toate aceste formatii urmand a evolua in Liga Campionilor.Villarreal, Real Sociedad si Granada, ocupantele locurilor 5-7, vor juca in Liga Europa.Au retrogradat Leganes, Mallorca si Espanyol, formatiile de pe locurile 18-20.