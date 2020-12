Tatarusanu l-a invins dramatic pe Stefan Radu. Milan, golul victoriei in ultimul minut de prelungiri

Pentru Lazio au marcat Luis Alberto (28) si Ciro Immobile (59), iar pentru AC Milan au punctat Rebic (10), Calhanoglu (17-penalti) si Theo Hernandez (90+2).Stefan Radu a fost integralist la echipa Lazio. La Milan, Tatarusanu a fost rezerva.Cagliari, cu Razvan Marin in teren pana in minutul 85, a fost invinsa in deplasare de AS Roma , scor 3-1.La Sassuolo, Vlad Chiriches a evoluat pana in minutul 87, in victoria cu Sampdoria , din deplasare, scor 3-2.In clasament, AC Milan este lider cu 34 de puncte, urmata de Inter Milano , cu 33 de puncte, si AS Roma, cu 27 de puncte.CITESTE SI: