A intrat in istorie. La 16 ani, a devenit cel mai tanar marcator din campionatul Germaniei

El a marcat in minutul 60 al meciului din etapa a 13-a, pierdut, scor 1-2, golurile echipei Union Berlin fiind inscrise de Awoniyi '57 si Friedrich '78.In 21 noiembrie, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) a devenit cel mai tanar jucator din istoria Bundesliga, la varsta de 16 ani si o zi.Tanarul atacant german l-a inlocuit, in minutul 85, pe norvegianul Erling Haaland, in meciul de la Berlin, cu Hertha, din etapa a opta a campionatului. Haaland a marcat patru goluri in acest meci, castigat de Borussia, cu 5-2.Recordul de precocitate anterior era detinut de internationalul turc Nuri Sahin, care a debutat, tot la Borussia Dortmund, la varsta de 16 ani si 335 de zile.Moukoko ar fi putut debuta mai devreme in prima liga germana, insa nu i-a permis regulamentul, potrivit caruia, pentru a evolua in Bundesliga, un fotbalist trebuie sa aiba implinita varsta de 16 ani.Youssoufa Moukoko a impresionat deja in competitiile de juniori . El a evoluat, la 12 ani, in campionatul U17, in care a marcat 90 de goluri in 56 de meciuri . La 14 ani, a jucat in campionatul U19, in care a inscris de 47 de ori in 25 de partide. La 15 ani, Moukoko a debutat in nationala U20 a Germaniei.CITESTE SI: