Nicolae Stanciu, o noua pasa de gol in campionatul Cehiei

Ziare.

com

Zima '14, Boril '43 si Musa '90+2, respectiv Buchta '90 au marcat golurile.La golul de 0-2, mijlocasul Nicolae Stanciu a pasat din prima, lung si inalt, de la vreo 35 de metri, iar Boril a urmarit balonul si a inscris cu capul.Internationalul roman a evoluat pana in minutul 86, cand a fost inlocuit cu Takacs.In 25 de meciuri jucate in acest sezon, Stanciu are patru goluri si sapte pase decisive.Sparta Praga este lider detasat, cu 75 de puncte. Viktoria Plzen ocupa locul 2, cu 66 de puncte, dar nu a jucat in aceasta etapa inca.