In Spania, fotbalistul lui Dinamo il are pe "Tango", un catelus superb, pe care se gandeste serios sa-l aduca in Romania.Sursa foto: Instagram / borjavalle12Sursa foto: Instagram / borjavalle12Golul lui Borja Valle de la mijlocul terenului, marcat pentru Dinamo impotriva Botosaniului, a facut inconjurul lumii.AS, Marca si ESPN au titrat: "Golul vietii. Este reusita anului."