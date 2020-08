Echipa franceza a invins in finala formatia Wolfsburg, scorr 3-1. Pentru Lyon au marcat Le Sommer '25, Kumagai '44 si Gunnarsdottir '88. Pentru Wolfsburg a inscris Popp, in minutul 58.Olympique Lyon a mai obtinut trofeul LC in 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 si 2019.