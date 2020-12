Paolo Rossi, campion mondial cu Italia in 1982, a incetat din viata la varsta de 64 de ani. Mesajul emotionant al sotiei

Anuntul a fost facut de postul RAI Sport, cu care Rossi a colaborat in ultimii ani."O veste foarte trista: Paolo Rossi ne-a parasit. Pablito de neuitat, care ne-a facut pe toti sa iubim in acea vara a anului 1982 si care a fost un coleg pretios si competent la RAI in ultimii ani. RIP, draga Paolo", a notat pe Twitter Enrico Varriale, prezentator RAI Sport.La scurt timp dupa anunt, sotia lui Rossi, Cappelletti Federica, a postat pe instagram o fotografie cu ea si sotul ei, cu mesajul: "Per sempre". Cappelletti nu a precizat cauza decesului lui Rossi.Paolo Rossi a jucat toata cariera in Italia, la echipele Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan si Hellas Verona. Pentru nationala Italiei, a evoluat in 48 de meciuri si a inscris 20 de goluri , in perioada 1977-1986. A obtinut sase trofee cu Juventus, intre care si Cupa Cupelor in 1984.