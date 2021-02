Mihaila, titular pentru Parma in egalul cu Spezia. Romanii sunt aproape de retrogradare cu echipa italiana

Parma a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Karamoh '17 si Hernani '25. Pentru Spezia a inscris Gyasi, in minutele 52 si 72.Valentin Mihaila a fost titular si a jucat pana in minutul 79, cand a fost schimbat cu Dennis Man. Este al doilea meci consecutiv pentru Parma, care conduce cu 2-0 si se vede egalata.Echipa romanilor este pe locul 19 in Italia, la 5 puncte in spatele primul loc care se salveaza de la retgrodare.CITESTE SI: