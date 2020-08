Prima plecare de la CFR Cluj, dupa titlul castigat. "Gata, am incheiat. A fost ultimul meci"

"Gata, am incheiat cu CFR.Plec, a fost ultimul meci. Ma bucur pentru gladiatorii mei. Prin ce am trecut noi, doar cu acest vestiar se putea, a fost cel mai greu titlu.A fost foarte greu, stateam si ne gandeam, renuntam sau nu...impreuna cu Marian Copilul, cu Mister...doi nebuni...am stiut ce vrem, mereu ne-am certat...asa ca...i-am spus: indiferent cat de cocosati suntem, stim ce vrem, hai sa luam ce e al nostru. Dupa trei ani e timpul sa ne despartim, fiecare pe drumul lui. Romania este a doua casa a mea, e greu sa plec, am avut parte de oameni deosebiti, in special de Marian Copilu. Plec cu zambetul pe buze, dar inima plange", a declarat Arlauskis.Formatia CFR Cluj a castigat al treilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, al saselea din istorie, luni seara, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova , in ultima etapa a play-off-ului editiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat in sistem de finala.Partida s-a disputat ca o finala ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF . Daca dupa doua reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri si eventual la lovituri de departajare.CFR Cluj a mai castigat titlul in 2008, 2010, 2012, 2018 si 2019.La Craiova, CFR Cluj a revenit de la 0-1, dupa ce craiovenii au deschis scorul prin Nistor '10. Pentru clujeni au marcat apoi Vinicius '36, Boli '56 si Deac '77 (penalti).